Basit ama etkili: NASA, arızalanan uzay aracını kapatıp açarak çalıştırdı NASA, arızalanan uzay aracının yeniden uygun şekilde çalışmasını sağlamak için "kapatıp açma" tekniğini uyguladı.

NASA, 15 yıl önce fırlattığı Yıldızlararası Sınır Kaşifi (IBEX) adlı uzay aracında, 18 Şubat'ta bir sorun oluştuğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, araçtaki uçuş bilgisayar sıfırlandı ve tüm cihaz "beklenmedik durum modunda" sıkışıp kaldı.

Araştırma ekibi, bu esnada uzay aracına komut verme yeteneğini de kaybedince, NASA basit ama etkili bir yönteme başvurdu.

NASA, aracı kapatıp açtı

NASA, 2 Mart'a kadar çeşitli yöntemlere başvurarak, araçtaki sorunu çözmeye çalıştı, ancak tüm girişimler başarısız oldu.

NASA, arızalanan uzay aracının yeniden uygun şekilde çalışmasını sağlamak için "kapatıp açma" tekniğini uyguladı.

Harici bir sıfırlama mekanizması olan bu komut işe yaradı ve IBEX tekrar normal şekilde çalışmaya başladı.

IBEX nedir

Uzay ajansının 15 yıl önce fırlattığı Yıldızlararası Sınır Kaşifi (IBEX) adlı araç, Dünya yörüngesinde dönüyor ve Güneş sistemiyle yıldızlararası uzay arasındaki etkileşimleri araştırıyor.

Bir otobüs büyüklüğünde olan araç, Dünya'nın çevresindeki dönüşünü her 9 günde bir tamamlıyor. 2008'de fırlatılan araç, 15 yıldır haritalama görevi yürütüyor.