Bataryasız akıllı telefon üretimi için yeni adım

Oppo, Bluetooth ve Wi-Fi sinyalleriyle çalışan pilsiz cihazların geliştirilmesine odaklandığını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce 2,4 GHz Wi-Fi üzerinden enerji toplayan bir akıllı TV uzaktan kumandasını piyasaya sürmüştü.

Şimdi ise Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, "zero power communications" (sıfır güç iletişimi) teknolojisi planlarını açıkladı ve pilsiz cihazların geliştirilmesine odaklanacağını duyurdu.

Yeni teknoloji, yerleşik güç kaynaklarına ihtiyaç duymayan ve radyo frekansı (RF) dalga gücüyle çalışan elektronik cihazlar fikrine dayanıyor.

Oppo, "Yakın gelecekte, IoT cihazları doğrudan Bluetooth, Wi-Fi ve cep telefonu sinyallerinden enerji toplayabilecek." dedi.

Şirket, bu sistemin pil kullanımını azaltacağına ve dolayısıyla bakım maliyetlerini düşüreceğine ve çevre üzerindeki etkiyi azaltacağına inanıyor.

BATARYASIZ TELEFONLAR HALA ÇOK UZAK

Oppo, ilk aşamada bu teknolojiyi IoT cihazları gibi düşük güç gerektiren çözümlerde kullanmayı amaçlıyor.

Akıllı telefonların çalışabilemesi için daha fazla güce ihtiyacı var. Bu nedenle şimdilik güç ihtiyacının Bluetooth veya Wi-Fi gibi sinyallerden toplanması zor görünüyor.

Ancak bu teknoloji gelecekte daha fazla gelişirse, bataryasız akıllı telefonlar da karşımıza çıkabilir.