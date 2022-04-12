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    Battlefield 2042'nin oyuncu sayısı çakıldı

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Battlefield 2042, oyuncular tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Popüler oyunun anlık oyuncu sayısı binin altına indi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:16
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    Battlefield 2042'nin oyuncu sayısı çakıldı

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, geçtiğimiz aylarda yeni oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkmıştı.

    2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atmayı planlıyordu.

    19 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapan oyun, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.

    Battlefield 2042 Fragmanı - VİDEO

    Battlefield 2042 nin oyuncu sayısı çakıldı #1

    Oyunla ilgili olumsuz yorumlar, Electronic Arts ve oyunun geliştiricisi olan DICE'ın da gündeminde.

    Battlefield 2042 için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan geliştirici ekip, oyunculardan özür dileyerek güncellemelerle tüm sorunların giderileceğini söylemişti.

    Anlık oyuncu sayısı çakıldı

    Battlefield 2042 ilk günlerinde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısını geçerek güzel bir başlangıç yapmıştı

    Oyuncu sayısını hızlı bir şekilde kaybeden Battlefield 2042'nin eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 1000'in altına düştü.

    Bu kadar büyük ve popüler bir oyunun böylesine düşüş yaşaması, oyuncuların hala tepkisinin sürdüğünü gösteriyor.

    battlefield


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