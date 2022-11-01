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    Baykar'ın bulunduğu bölge genişletildi

    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte bölge sınırları değiştirildi.
    • 01.11.2022 - 09:09
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    Baykar'ın bulunduğu bölge genişletildi

    Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ait alanla ilgili düzenleme yapıldı.

    Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilanı Resmi Gazete'de yer aldı.

    Baykar'ın yer aldığı alanla ilgili genişletme kararı

    Atılan adım doğrultusunda İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Baykar'ın içinde bulunduğu alan genişletildi.

    AA'nın aktardığına göre, bölgeye dahil edilen alanın sınırlarına ilişkin harita, ilan ekinde yer aldı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Konuyla ilgili kararda, "4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 'Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı' başlıklı 3'üncü maddesi ve 'Özel endüstri bölgeleri' başlıklı 4/Ç maddesi kapsamında 04/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/10/2019 tarihli ve 1607 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen BAYKAR Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Özel Endüstri Bölgesinin sınırları ekli haritada gösterildiği şekilde değiştirilmiştir." denildi.

    İnsansız araçlarla adından söz ettiriyor

    Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA'lar, özellikle yurt dışında yer aldığı operasyonlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

    Birçok ülkeye Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirilirken, görüşmelerin sürdüğü ülkelerin olduğu belirtiliyor.

    Baykar ın bulunduğu bölge genişletildi #1

    Baykar ın bulunduğu bölge genişletildi #2


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