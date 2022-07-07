Baykar Teknoloji tarafından Litvanya'ya ücretsiz verilen Bayraktar TB2 SİHA'nın teslim töreni yapıldı.

Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

"Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik"

AA'nın haberine göre; Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.

Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'da - VİDEO

Büyükelçi Besta: "Bu bir mucize"

Büyükelçi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak niteledi.

Üzerine "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıldı

Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Bayraktar’ın armağanıdır" yazıyor.

Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon euro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.