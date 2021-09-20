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- Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek
Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 14:25
- Güncelleme : 20.09.2021 - 14:29
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek ve birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.
Baykar Savunma Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST Baykar standında sergilenecek.
TAKTİK İHA SINIFINDA
Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki bir hava aracı olarak göze çarpıyor.
Araç; otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor.
Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek, yalnızca yakıt motorunu kullanabiliyor.
İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon seçeneğine sahip hava aracı; otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.
BAYRAKTAR DİHA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
- 150 Kilometre Haberleşme Menzili
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 80 Knot Maksimum Hız
- 9000 Feet Operasyonel İrtifa
- 15000 Feet İrtifa Tavanı
- 12 Saat Havada Kalma Süresi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- 1.5 Metre Uzunluk
- Dikey İniş Kalkışlı
- 30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasite
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Digital Veri ve Video Link