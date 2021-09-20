Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST 2021'deki Baykar standında ziyaretçilerle buluşacak.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek ve birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Baykar Savunma Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST Baykar standında sergilenecek.

TAKTİK İHA SINIFINDA

Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki bir hava aracı olarak göze çarpıyor.

Araç; otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor.

Bayraktar DİHA TEKNOFEST'TE

Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek, yalnızca yakıt motorunu kullanabiliyor.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon seçeneğine sahip hava aracı; otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.

BAYRAKTAR DİHA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

150 Kilometre Haberleşme Menzili

45-50 Knot Seyir Hızı

80 Knot Maksimum Hız

9000 Feet Operasyonel İrtifa

15000 Feet İrtifa Tavanı

12 Saat Havada Kalma Süresi

5 Metre Kanat Açıklığı

1.5 Metre Uzunluk

Dikey İniş Kalkışlı

30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

5 Kilogram Faydalı Yük Kapasite