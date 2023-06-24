DHA

Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının çeşitliliği, yıllardır yerli mühimmatla artırılıyor.

Onlardan biri olan akıllı mühimmat BOZOK, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

Tam isabetle vurdu

Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı BOZOK, TB2 SİHA’dan yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

Bayraktar TB2 SİHA, hedefleri BOZOK ile vurdu
Akıllı mühimmat BOZOK

BOZOK, yine kendini kanıtladı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, “BOZOK yine kendini kanıtladı” başlığıyla yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Bayraktar TB2 SİHA, hedefleri BOZOK ile vurdu
Akıllı mühimmat BOZOK

"Etkin ce stratejik savunma...

Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat BOZOK, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak.