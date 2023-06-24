Bayraktar TB2 SİHA, hedefleri BOZOK ile vurdu TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen akıllı mühimmat BOZOK, Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu. BOZOK, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak…

DHA

Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının mühimmat çeşitliliği, yıllardır yerli mühimmatla artırılıyor.

Onlardan biri olan akıllı mühimmat BOZOK, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

Tam isabetle vurdu

Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı BOZOK, Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

BOZOK, yine kendini kanıtladı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, “BOZOK yine kendini kanıtladı” başlığıyla yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Etkin ce stratejik savunma...