Bayraktar TB3 4 testi birden geçti Baykar tarafından yerli ve özgün bir şekilde geliştirilen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 69, 70, 71 ve 72. uçuş denemesini de başarı ile sonuçlandırdı..

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Haber Merkezi

Türkiye, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojilerinde son yıllarda kaydettiği önemli ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Bu alandaki gelişim, hem yerli savunma sanayiinin güçlenmesine katkı sağlıyor hem de Türkiye'yi dünya çapında bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Türkiye'nin savunma teknolojisindeki önemli ürünlerinden Bayraktar TB3 ise gökyüzündeki hakimiyetini ispatlamaya devam ediyor.

4 TESTİ BİRDEN GEÇTİ

Baykar'ın yerli ve özgün bir şekilde ürettiği Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı 69, 70, 71 ve 72. uçuş denemelerinden başarıyla geçti.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır.

Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.