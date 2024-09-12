Bayraktar TB3, rampadan uçarak bir testi daha başarıyla geçti Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, bir test aşamasını daha başarıyla bitirdi. O anlar, BAYKAR'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmış durumda.

Son yıllarda Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda büyük bir gelişim gösterdi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının en yeni örneklerinden biri olan Bayraktar TB3'ün de başarılı test aşamaları sürüyor.

BAYRAKTAR TB3'DEN BİR BAŞARI DAHA: RAMPA TESTİNİ GEÇTİ

Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, test süreçlerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

BAYKAR, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

GELİRLERİNİ İHRACATTAN ELDE ETTİ

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAYKAR'IN İHRACAT BAŞARISI VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır.

Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.