Bazı Android uygulamalarda zararlı yazılım bulundu

Güvenlik uzmanları Android işletim ekosisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

Zararlı uygulamalar

Eğer siz de aşağıdaki uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var:

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Google güvenlik duvarını kolayca aşıyorlar

Programcılar, Google'ın filtrelerini geçmek için her geçen gün yeni teknikler buluyor ve uygulamalarını daha iyi saklamayı başarıyorlar.

Kodlarını mümkün olduğunca kısaltmaya çalışan kötü niyetli kişiler, böylece Google'ın yapay zekasını atlatabiliyor.

Üstelik analizlere göre, bu yazılımlar daha fazla kişiye erişebilmek için bir süre beklemede kalıyor ve daha sonra bulaşma aşamasına geçiyor. Bu da yazılımların fark edilmesini engelliyor.

Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları detaylıca incelemeniz, sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.