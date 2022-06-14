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- Bazı Android uygulamalarda zararlı yazılım bulundu
Bazı Android uygulamalarda zararlı yazılım bulundu
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 09:08
Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.
Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.
Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.
Zararlı uygulamalar
Eğer siz de aşağıdaki uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var:
- Document Manager
- Coin track Loan - Online loan
- Cool Caller Screen
- PSD Auth Protector
- RGB Emoji Keyboard
- Camera Translator Pro
- Fast PDF Scanner
- Air Balloon Wallpaper
- Colorful Messenger
- Thug Photo Editor
- Anime Wallpaper
- Peace SMS
- Happy Photo Collage
- Original Messenger
- Pellet Messages
- Smart Keyboard
- Special Photo Editor
- 4K Wallpapers
Google güvenlik duvarını kolayca aşıyorlar
Programcılar, Google'ın filtrelerini geçmek için her geçen gün yeni teknikler buluyor ve uygulamalarını daha iyi saklamayı başarıyorlar.
Kodlarını mümkün olduğunca kısaltmaya çalışan kötü niyetli kişiler, böylece Google'ın yapay zekasını atlatabiliyor.
Üstelik analizlere göre, bu yazılımlar daha fazla kişiye erişebilmek için bir süre beklemede kalıyor ve daha sonra bulaşma aşamasına geçiyor. Bu da yazılımların fark edilmesini engelliyor.
Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları detaylıca incelemeniz, sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.