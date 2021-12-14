Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı

Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı

Oyunlara gelen son zamların ardından bazı PlayStation 5 oyunlarının kutulu sürümleri, ülkemizde bin lira civarında satılıyor.

Son haftalarda dolar kurundaki sert yükselişler nedeniyle ülkemizde satılan birçok üründe ciddi fiyat artışları yaşanıyor.

Yapılan zamlardan oyunlar da nasibini alıyor. Özellikle PlayStation 5 oyunlarının fiyatları ciddi şekilde yükseldi.

Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarında, son zamanlarda piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunlarının fiyatları bin liraya dayandı.

OYUNLARA BÜYÜK ZAM

Deathloop, Demon's Souls ve Returnal gibi PS5 özel oyunlarının fiziksel kutulu sürümleri şu anda 999 TL'den alıcı buluyor. Ghost of Tsushima: Director's Cut PS4 versiyonu ise 899 TL'ye satılıyor.

Sektör temsilcileri ise oyunlara yapılan zamların gelecek haftalarda da devam edeceğini söylüyor. Bu nedenle artık bin lirayı aşan oyunları sıkça görmemiz mümkün olacak.