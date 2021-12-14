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- Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı
Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı
Oyunlara gelen son zamların ardından bazı PlayStation 5 oyunlarının kutulu sürümleri, ülkemizde bin lira civarında satılıyor.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 09:09
- Güncelleme : 14.12.2021 - 09:36
Son haftalarda dolar kurundaki sert yükselişler nedeniyle ülkemizde satılan birçok üründe ciddi fiyat artışları yaşanıyor.
Yapılan zamlardan oyunlar da nasibini alıyor. Özellikle PlayStation 5 oyunlarının fiyatları ciddi şekilde yükseldi.
Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarında, son zamanlarda piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunlarının fiyatları bin liraya dayandı.
OYUNLARA BÜYÜK ZAM
Deathloop, Demon's Souls ve Returnal gibi PS5 özel oyunlarının fiziksel kutulu sürümleri şu anda 999 TL'den alıcı buluyor. Ghost of Tsushima: Director's Cut PS4 versiyonu ise 899 TL'ye satılıyor.
Sektör temsilcileri ise oyunlara yapılan zamların gelecek haftalarda da devam edeceğini söylüyor. Bu nedenle artık bin lirayı aşan oyunları sıkça görmemiz mümkün olacak.