Euro
16.0532
2.79%
Dolar
14.2259
2.84%
Altın
816.27
2.7%
Borsa
2.102
0%
Bitcoin
680.000
-3.41%
BTXN Coin
40.17
2.78%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı

    Oyunlara gelen son zamların ardından bazı PlayStation 5 oyunlarının kutulu sürümleri, ülkemizde bin lira civarında satılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bazı PlayStation 5 oyunlarının fiyatı bin liraya dayandı

    Son haftalarda dolar kurundaki sert yükselişler nedeniyle ülkemizde satılan birçok üründe ciddi fiyat artışları yaşanıyor.

    Yapılan zamlardan oyunlar da nasibini alıyor. Özellikle PlayStation 5 oyunlarının fiyatları ciddi şekilde yükseldi.

    Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarında, son zamanlarda piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunlarının fiyatları bin liraya dayandı.

    OYUNLARA BÜYÜK ZAM

    Deathloop, Demon's Souls ve Returnal gibi PS5 özel oyunlarının fiziksel kutulu sürümleri şu anda 999 TL'den alıcı buluyor. Ghost of Tsushima: Director's Cut PS4 versiyonu ise 899 TL'ye satılıyor.

    Sektör temsilcileri ise oyunlara yapılan zamların gelecek haftalarda da devam edeceğini söylüyor. Bu nedenle artık bin lirayı aşan oyunları sıkça görmemiz mümkün olacak.

    oyun

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir