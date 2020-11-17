Pekin, sürücüsüz araçlar için üçüncü test merkezini de açtı

Pekin, sürücüsüz araçlar için üçüncü test merkezini de açtı

Pekin’in kuzeydoğu banliyö bölgesi Shunyi'de sürücüsüz araçlara ayrılmış test merkezinin ilk aşama testleri başarıyla gerçekleşti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak Çin'de hayat artık normale dönmüş durumda.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz araçların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Pekin’in kuzeydoğu banliyö bölgesi Shunyi'de sürücüsüz araçlara ayrılmış test mekanının ilk aşamasının testleri başarıyla yapıldı.

İNŞAAT DA TAMAMLANDI

20 hektarlık test alanının ilk aşamasının inşaat çalışmaları bitirildi. Burada bir otoyol, kentsel ve kırsal çevre yolları ve aynı zamanda da sanal simülasyon ve akıllı kent araç yolları uyum tesisleri bulunuyor.

Bu test merkeziyle Pekin, şu anda sürücüsüz/otonom araçların test edilmesi için üç tahsisli alana sahip oldu. Diğer iki merkez Yizhuang ve Haidian bölgelerinde bulunuyor.

Çin Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Xiao Yaqing, akıllı araçların Çin otomotiv endüstrisinin dönüşümü ve daha da ileriye taşınması bakımından büyük bir stratejik önem taşıdığını belirtti.

Xiao, bakanlığının inovasyonu teşvik edeceğine ve endüstrinin yüksek kaliteli gelişimine gerekli siyasal ortamı destekleyeceğine işaret etti.

Shunyi Parti Başkanı Gao Peng de konuşmasında bölgeye, akıllı bağlantılı araçlara ilişkin inovasyon için 200 kilometrekarelik bir gösteri alanını yapacaklarını açıkladı.