Beklenen oldu: Dünyanın en büyük oyun fuarı E3 iptal edildi Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan E3, birçok dev şirketin fuara katılmayacağını açıklaması nedeniyle yapılmayacak.

ensonhaber.com Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birçok etkinlik ertelenmişti. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında koronavirüs nedeniyle ertelenen dev oyun fuarı E3, bu yıl da düzenlenmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo ya da bilinen adıyla E3, artık dev şirketlerin ilgisini çekmiyor. 13 Haziran tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinliğe Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, Tencent, SEGA gibi devler şok bir şekilde katılmama kararı almıştı. Bu yıl da iptal edildi Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan E3, birçok dev şirketin fuara katılmayacağını açıklaması nedeniyle bu yıl da iptal edildi.