Beklenen oldu: Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, uzun bir süre yapılmayacak Her yıl ABD’de düzenlenen Electronic Entertainment Expo (E3), uzun bir süre daha yapılmayacak. İşte detaylar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birçok etkinlik ertelenmişti.

2020, 2021 ve 2022 yıllarında koronavirüs nedeniyle ertelenen dev oyun fuarı E3, bu yıl da düzenlenmeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo ya da bilinen adıyla E3, artık dev şirketlerin ilgisini çekmiyor.

E3, uzun bir süre olmayacak

Her yıl ABD’de düzenlenen Electronic Entertainment Expo (E3), uzun bir süre daha yapılmayacak. Fuarın 2024 ve 2025 yıllarında da yapılmayacağı belirtiliyor.

Son zamanlarda şirketler, büyük oyun fuarları yerine kendi etkinliklerini düzenleme kararı alıyor.

Örneğin, bu ayın başlarında Sony, PlayStation için kendi düzenlediği etkinliğinde Insomniac Games'in Spider-Man 2 oyununu sergiledi. Benzer şekilde Xbox, Nintendo ve Ubisoft da kendi sunumlarını yaptı.