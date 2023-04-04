Beklenen oldu! Samsung, liderlik koltuğunu Apple'dan geri aldı Galaxy S23, Samsung'u yine akıllı telefon pazarında zirveye taşıdı ve Apple'ın zirveyi bırakmasına neden oldu.

ensonhaber.com

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, Samsung'un yüzünü güldürdü.

Samsung yeniden zirvede

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre Samsung, Şubat 2023'te bir önceki aya göre 3,5 puanlık bir artışla küresel pazar payını yüzde 21,1'e çıkardı ve Apple'ı geçerek yeniden zirveye oturdu

Öte yandan Apple, bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir düşüşle yüzde 20,2'lik bir pazar payı elde ederek Samsung'un gerisinde kaldı.

Samsung ve Apple'ın ardından, Çinli akıllı telefon üreticileri sıralandı.

Xiaomi, yüzde 11,5 pazar payıyla üçüncü sırada yer alırken, Oppo yüzde 8,9 ile dördüncü ve Vivo yüzde 8,2 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

küresel akıllı telefon pazarındaki birinciliğini geri almasını sağladı. İki akıllı telefon devini Çinli meslektaşları Xiaomi (%11,5), OPPO (%8,9) ve Vivo (%8,2) takip etti.