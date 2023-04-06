Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek Instagram'ın, Reels indirme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte yeni özellik hakkında ilk detaylar.

ensonhaber.com

Instagram, geçtiğimiz yıllarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Geçtiğimiz yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı çekmek istiyor.

Reels indirme özelliği geliyor

Instagram'a gelen pek çok özelliği önceden ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Instagram, Reels videoları için bir indirme seçeneği üzerinde çalışıyor.

Söz konusu indirme seçeneği, Reels videolarının yanında bulunan üç noktaya dokunduğunuzda açılan seçenekler menüsünde yer alacak.

Reels'i yükleyen kişi, videoyu paylaşırken indirme seçeneğini açması halinde isteyen herkes ek bir uygulama ya da internet sitesine gerek duymadan videoyu indirebilecek.