Belçika'da 5G protestoları devam ediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan insanlar, 5G teknolojisi için ülkede yapılan yatırımları protesto etti. Belçikalılar, geçtiğimiz ay da aynı yerde gösteri düzenlemişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Bazı komplo teorisyenleri ise bu salgının nedenini 5G'ye bağlıyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

BELÇİKA 5G'Yİ PROTESTO ETTİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik alt yapı yatırımlarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıya izin verilen gösteride protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim alt yapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biriydi.

PROTESTOLAR HER AY DEVAM EDECEK

Stop 5G Organizatörü Sarkis Simonjan; yaptığı yazılı açıklamada, 5G karşıtı gösterilerin her ayın ilk cumartesi günü Brüksel'de yapılacağını belirtti.

İNGİLTERE'DE 5G İSTASYONLARI KUNDAKLANMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.