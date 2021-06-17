Belçika'da iş arayanlara Youtuber olma kursu

Belçika'da bir mesleki eğitim kurumu, iş arayanlara Youtuber olma kursları vermeye hazırlanıyor.

Belçika'da Brüksel-Başkent Bölgesi'nde Bruxelles Formation adlı kamu kuruluşu tarafından başlatılacak 'Kendiniz veya şirketiniz için Youtuber olma' kursunda, kişilere Youtube kanalında içerik oluşturma eğitimi verilecek.

Eğitimde görüntü, ses, yayıncılık ve dijital pazarlama alanlarına yönelik program hazırlanacak.

KURS BİTİMİNDE STAJ İMKANI SAĞLANACAK

Brüksel-Başkent Bölgesi'nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Bernard Clerfayt, kursla ilgili bilgi verirken, "Youtube gibi internet üzerindeki yeni medya ortamları bugün artık gereklilik. Tüketicilerin yüzde 70'i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak için artık bu tür ortamlara başvuruyor. Bu yüksek oran da kursumuzun gerekliliğini ortaya koyuyor." dedi.

Kursu düzenleyen kamu kuruluşunun yetkilileri, derslerde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin bulunduğunu söyledi.

Bazıları yeni kurulmuş birçok şirketin kurs katılımcılarını ilk etapta stajyer olarak kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

YOUTUBERLAR EĞİTİM VERECEK

Yüksek takipçi sayısı bulunan Belçikalı Youtuber gençler, kurslara davet edilerek katılımcılara eğitim vermeleri ve tecrübelerini paylaşmaları istenecek.

Kurslar 12 hafta sürecek. Kursiyerler, eğitimlerinin bitiminde bir şirkette 8 hafta staj yapacak.