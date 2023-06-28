BeReal klonu TikTok Now kapatılıyor TikTok’un BeReal uygulamasına rakip olarak çıkardığı TikTok Now için yolun sonu gözüktü. Uygulamanın kısa süre içinde kapatılması bekleniyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

TikTok, geçtiğimiz aylarda tanıttığı BeReal kopyası TikTok Now'ı tüm dünyada yayınlayarak kullanıma sunmuştu.

TikTok’un kullanıcıların olduğu gibi göründüğü paylaşımlar yapmasını isteyen BeReal’dan kopyaladığı TikTok Now, tamamen ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıktı.

Yeni uygulama, her gün rastgele saatlerde kullanıcılara bildirimler göndererek, kullanıcılardan hem arka hem ön kameradan çekilmiş anlık fotoğraf veya videolar paylaşmasını istiyor.

Böylece kullanıcılar, hem kendi fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor hem de arkadaşlarının o an neler yaptığını görebiliyor.

TikTok Now bekleneni veremedi

TikTok’un BeReal uygulamasına rakip olarak çıkardığı TikTok Now için yolun sonu gözüktü. Uygulamanın kısa süre içinde kapatılması bekleniyor.

Kullanıcıların bildirimlerle karardan haberdar edildiği belirtilirken, Twitter’da farklı dillerde yapılan paylaşımlarda “TikTok deneyiminin güncellendiği ve TikTok Now’ın sonlandırıldığı” ifadesi yer alıyor.