Beş ülke AB'nin benzinli ve dizel araç yasağına karşı çıkıyor

Beş ülke AB'nin benzinli ve dizel araç yasağına karşı çıkıyor

Avrupa Birliği'nin yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesi, bazı ülkelerin tepkisine neden oldu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

AB, 2035'te yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeyi geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı.

Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek.

5 AB ülkesi karşı çıkıyor

Gelen bilgiye göre İtalya, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya, yasağın ertelenmesini istiyor.

Söz konusu ülkelerin otomobillerin CO2 emisyonlarının 2035'te yüzde 90 oranında azaltılmasını, dizel ve benzinli araçların satışını imkansız hale getirecek olan yüzde 100 azaltma hedefinin ise 2040'a kaydırılmasını istediği söyleniyor.

Ford, Volvo ve Volkswagen gibi otomotiv devleri AB Komisyonu'nun 2035 planını resmi olarak desteklerken, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ve bazı ülkeleri bu karara karşı çıkıyor.

Kararı desteklemeyen ülkeler ve kurumlar, şarj altyapısının yetersiz olduğunu ve bu kararla birlikte birçok kişinin işsiz kalacağını savunuyor.

Almanya: Kabul etmeyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceklerini söylemişti.