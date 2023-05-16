Besin zinciri tehlikede! Küresel ısınma okyanusları tehdit ediyor Okyanuslardaki asitlenme oranının artmasıyla gıda zincirinde önemli yer tutan deniz kelebeklerinin varlığı tehlikeye girdi.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenlerin başında ise okyanuslar geliyor.

Havadaki karbondioksitle birlikte sudaki asit oranı artıyor. Bu durum kabuklu deniz canlılarının ölümüne yol açıyor.

Deniz canlıları tehlikede

İngiliz bilim insanları, küresel ısınma sonucu önce mikroskobik kabukluların, daha sonra da tüm deniz canlılarının sonunun gelebileceği uyarısı yaptı.

Güney Denizi'nde 400 metre derinlikten alınan su örnekleri, besin zincirinde önemli bir yer tutan deniz kelebeklerinin yaşam döngüsünün bozulduğunu gösterdi.

Kabukları eriyen bu canlıların özellikle yaz aylarında hayatta kalamadığı tespit edildi. Bu duruma sudaki asit oranındaki artışın yol açtığı belirtiliyor.

Deniz kabuklularına zararlı olan asitlilik oranının 1000 metre derinlikte olduğu biliniyordu. Ancak sera gazları ve küresel ısınma sebebiyle bu derinlik 200 metreye kadar düştü.