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    Beyaz Saray, Güneş'i karartmanın yolunu arıyor

    Beyaz Saray, iklim krizinin etkilerini hafifletme amacıyla Güneş'i karartmanın yollarını araştıracak.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 14:01
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    Beyaz Saray, Güneş'i karartmanın yolunu arıyor

    Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

    Hem artan dünya nüfusu hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklar, içilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor.

    2050 yılına kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Dünyada, başta Güney Afrika olmak üzere tüm ülkeler, su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla artırmak zorunda.

    ABD, Güneş'i karartmanın yolunu araştırıyor

    Beyaz Saray, iklim krizinin etkilerini hafifletme amacıyla Güneş'i karartmanın yollarını araştıracak.

    Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi, bu doğrultuda tasarlanan 5 yıllık bir araştırma projesini koordine edecek.

    Proje, atmosferdeki sera gazlarının neden olduğu ısınmayı azaltmak için Dünya'ya ulaşan Güneş ışığı miktarını değiştirme fikrini temel alıyor.

    Beyaz Saray, Güneş i karartmanın yolunu arıyor #1

    Araştırma planı, Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için atmosfere partiküller püskürtmeyi ve bunun Dünya üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirmeyi içeriyor.

    Bu yöntemle, hava araçlarıyla atmosferin stratosfer katmanına çeşitli gaz ve partiküllerden oluşan ince bir sis yayılabilir.

    Bazı bilim insanları bu sayede Güneş ışığının bir kısmının uzaya geri yansıyacağına ve gezegenin soğuyacağına inanıyor.

    Milyarderler de benzer projeleri destekliyor

    Öte yandan, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin, küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için Güneş’i karartmakla ilgilendiği ve projeye para aktardığı belirtiliyor.

    Söz konusu fikir ilk kez 1989'da Harvard Üniversitesi'nde görev alan Prof. David Keith tarafından incelenmişti. O zamandan beri zaman zaman dile getirilse de birçok uzman bu fikre şüpheyle yaklaşıyor.

    Beyaz Saray, Güneş i karartmanın yolunu arıyor #2

    Aslına bakacak olursak, araştırmacıların Güneş ışığını kısmak istemesindeki amacı küresel ısınmayı tamamen önlemek değil, en azından sabit durmasını sağlamak.

    Küresel iklim değişikliği ile birlikte, çok sayıda tropikal kasırga ve orman yangınları meydana geldi. Üstelik Kaliforniya yangınları gibi afetlerin birçoğu da 2020 yılında yaşandı. Bu da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

    Bilim insanlarının, Güneş ışığını kısma fikri şimdilik bize biraz garip gelse de bunun  iyi bir fikir olup olmadığını zaman gösterecek.


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