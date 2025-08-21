Beyaz Saray, yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta resmi hesap açtı

ABD Başkanı Trump'ın ilk döneminde yasaklamak için başkanlık kararnamesi imzaladığı sosyal medya uygulaması TikTok, şimdi de bizzat Beyaz Saray'ın resmi iletişim kanalı haline geldi.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray, platforma katıldığını yayınladığı ilk video ile duyurdu.

YASAKLAMA KARARINDAN RESMİ HESABA

Trump yönetimi, 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenleri kazanmada kilit rol oynadığını düşündüğü TikTok platformundaki başarısını devam ettirmek istiyor.

Bu, Trump'ın ilk döneminde Çin Komünist Partisi'nin Amerikalıların verilerine erişebileceği endişesiyle uygulamayı yasaklama girişimleriyle tam bir tezat oluşturuyor.

YASAĞI ERTELEMİŞTİ

Trump, bu yılın başında göreve geldikten sonra TikTok'u yasaklaması beklenen yasayı duraklatmış ve yasağın yürürlüğe girişini birkaç kez ertelemişti.

Yönetim, uygulamanın Çinli sahibi ByteDance'a ABD operasyonlarını satması için zaman tanımaya devam ediyor.