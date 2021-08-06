Beyaz Saray'ın elektrikli araç zirvesine Tesla davet edilmedi

Tesla CEO'su Elon Musk, Beyaz Saray'da düzenlenen elektrikli otomobil zirvesine Tesla'nın davet edilmediğini açıkladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde elde ettiği satış rakamlarıyla pandemi döneminden güçlenerek çıkarken, yeni fabrikalarını da hayata geçiriyor.

ABD'deki elektrikli araç pazarında yüzde 74’lük bir pazar payına sahip olan otomobil üreticisi hakkında yeni bir haber ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY, TESLA'YI DAVET ETMEDİ

Elon Musk, Beyaz Saray'da düzenlenen elektrikli otomobil zirvesine Tesla'nın davet edilmediğini açıkladı. Ancak Stellantis, Ford ve General Motors gibi üreticilerin zirveye katıldığı belirtiliyor.

Gazeteciler konuyla alakalı bilgi almak için bir Beyaz Saray sözcüsüne ulaştı, ancak sözcü herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD başkanı Joe Biden’ın elektrikli otomobillere yönelik alt yapı planları arasında birinci sırada şarj istasyonlarının sayısını artırmak var. Tesla ise, satışlarda olduğu gibi şarj istasyonu sayılarında da lider.

ABD’de bulunan yaklaşık 100 bin istasyonun 25 bini Tesla’ya ait. Ford ve General Motors gibi şirketler de şarj istasyonu sayılarını artırmak ve Tesla'ya yetişmek için yatırımlar yapıyor.

Tesla'nın ABD pazarında büyük üstünlüğü olmasına rağmen neden Beyaz Saray tarafından zirveye davet edilmediği ise bilinmiyor.