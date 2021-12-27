Beyin çipi yoluyla Twitter'da ilk paylaşım yapıldı

Beyne sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, felçi bir hastanın düşünce yoluyla tweet atmasını sağladı.

Son yıllarda beyin implantları geliştiren Neuralink gibi şirketlerin sayısında artış yaşanıyor. Bu şirketlerden biri de Synchron olarak biliniyor.

Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir erkek, Synchron tarafından geliştirilen beyin çipi sayesinde düşünce yoluyla tweet attı.

DÜŞÜNCE YOLUYLA TWEET

Açıklamaya göre Philip O'Keefe isimli felçli hasta, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Tuş vuruşlarına veya seslere gerek yok. Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum." yazan bir paylaşım gönderdi.

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.

Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan implant, kafatası delinmeksizin damar yoluyla yerleştirildi.

O'Keefe, "Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum." dedi.