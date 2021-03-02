Bilgi ve iletişim sektöründeki büyüme, son 15 yılın zirvesinde

Bilgi ve iletişim sektörü, geçen yıl Türkiye'de yüzde 13,7 büyüyerek son 15 yılın en iyi performansını gösterdi.

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı.

Alınan önlemler ve kısıtlamalar, eğitimden sosyal hayata, ekonomiden çalışma yaşamına birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Bu kapsamda uzaktan eğitim, evden çalışma modeli ve çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikler bilgi ve iletişim uygulamalarına olan ihtiyacı daha da artırdı.





HER ÇEYREKTE BÜYÜDÜ

Sektöre duyulan ilgi büyüme rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,9 büyüyen bilgi ve iletişim sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 12,2, üçüncü çeyrekte 15,7, dördüncü çeyrekte de 15,1 büyüme kaydetti.

SON 15 YILIN ZİRVESİNDE

Bilgi ve iletişim sektörünün 2020 yılı performansına bakıldığında ise ortalama yüzde 13,7'lik büyüme dikkati çekti. Bu performans 2006-2020 dönemini kapsayan 15 yılın en iyi büyüme verisi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sektör 2005'te yüzde 19,2 büyüme kaydetmişti.