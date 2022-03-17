Bilgisayar dünyasına kötü haber: SSD ve DRAM fiyatları artacak

Aşırı talep nedeniyle SSD ve DRAM fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan küresel çip krizi nedeniyle özellikle bilgisayar bileşenlerinde ciddi fiyat artışları yaşandı. Sektörden gelen haberler, bu artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor.

Micron patronu Sanjay Mehotra, çip krizi hafiflese bile stokların 2023 yılına kadar beklenen seviyelere gelemeyeceğini söylüyor.

Durum böyleyken pazardaki yüksek talep, fiyatları her geçen gün yukarıya çekmeye devam ediyor.

FİYATLAR ARTACAK

Bu nedenle SSD ve DRAM fiyatlarının, 2022 yılının kalan zamanlarında da yukarıya doğru tırmanması bekleniyor.

Ayrıca ABD Başkanı Biden ile görüşmesine de değinen Micron yöneticisi, ABD’nin yonga sektörüne hakim olmak için Micron gibi sektör devleri ile ortaklık yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.