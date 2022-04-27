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    Bilgisayar korsanlarından 91 adet NFT hırsızlığı: 2,8 milyon dolar değerinde

    Bored Ape Yacht Club'üne ait 2,8 milyon dolar değerinde 91 adet takas edilemez dijital varlık NFT çalındı. Saldırının sosyal medya platformu Instagram üzerinden kimlik avı şeklinde olduğu belirtildi.
    • 27.04.2022 - 05:40
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    Bilgisayar korsanlarından 91 adet NFT hırsızlığı: 2,8 milyon dolar değerinde

    450 milyon değerinde girişimi olan ve BAYC adıyla bilinen Bored Ape Yacht Club’a ait Instagram hesabı bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

    2,8 milyon değerinde 91 NFT çalındı

    BAYC'nin kurucu ortağı Garga, bilgisayar korsanlarının aralarında 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes ve 3 Bored Ape Kennel Club NFT'sinin de bulunduğu 91 NFT'yi çaldığını açıkladı. Garga, "bir daha Instagram'da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını" söyledi.

    Korsanların çaldığı 91 NFT'nin 2,8 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

    Bilgisayar korsanlarından 91 adet NFT hırsızlığı: 2,8 milyon dolar değerinde #1

    "Nitelikli Fikri Tapu"

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türk Dil Kurumu ile yapılan ortak çalışmada, "NFT" terimini "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlemişti. NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor.

    AA'nın haberine göre, Bored Ape Yacht Club ise Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu olan sanal platform olarak biliniyor.

    Bilgisayar korsanlarından 91 adet NFT hırsızlığı: 2,8 milyon dolar değerinde #2


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