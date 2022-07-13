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    Bilgisayar satışları beklenenden çok daha hızlı düşüyor

    PC satışları, pandemi dönemindeki yüksek ivmeyi kaybetti ve yeniden düşüşe geçti. Ancak bu düşüş, beklenenden çok daha sert oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 09:16
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    Bilgisayar satışları beklenenden çok daha hızlı düşüyor

    2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

    Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.

    Düşüş beklenenden daha sert

    Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte erimeye başladı. İki çeyrektir sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.

    Bilgisayar sevkiyatları, yılın ikinci çeyreğinde 71 milyon olarak gerçekleşti ve yıllık yüzde 15.3 düşüş yaşadı.

    laptop

    En çok satan markalar

    Pazarın lideri Lenovo, 17.5 milyon satış yaptı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 kayıp yaşadı.

    Geçen yıl Lenovo ile liderlik mücadelesi veren HP ise 13.5 milyon satış ile yüzde 27.6 düşüş gösterdi.

    Acer grubu, 5 milyon satış ile yüzde 19.2'lik kayıp yaşarken, M1 yongasına rağmen Mac satışları 4.8 milyon ile yüzde 22.5'lik bir düşüş yaşadı.

    Bilgisayar satışları beklenenden çok daha hızlı düşüyor #2


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