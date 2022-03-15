Bilgisayarda oyun oynamak için 15 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor

Son teknoloji üzerinde geliştirilen bilgisayar oyunlarını oynamak için 15 ile 20 bin lirayı gözden çıkarmanız şart.

Son zamanlarda yükselen dolar kurunun etkisi ve küresel çip tedarik sorunları nedeniyle bilgisayar parçalarının fiyatları oldukça artmış durumda.

Aynı zamanda yeni piyasaya çıkan oyunların fiyatları da 500 lirayı aşıyor. Durum böyle olunca, sıfırdan bir oyun bilgisayarı toplamak oldukça maliyetli bir iş haline geldi.

İYİ BİR OYUN BİLGİSAYARI 15 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Oyunlardaki rekabetin, bilgisayar özelliklerine de yansıdığı bu ortamda, ortalama bir oyuncu bilgisayarı maliyetinin 15 ile 20 bin lira arasında olduğunu ifade eden tekniker Serkan Duran, “İşlemci, anakart ve ekran kartı arasındaki uyumun kalitesi hem oyunun hazzını hem de bilgisayarın maliyetini yükseltiyor.” dedi.

RGB'YE YOĞUN İLGİ

Bilgisayar oyuncularının önem verdiği konuların başında tasarım ve konforun da önemli bir etken olduğunu söyleyen Duran; RGB denilen farklı renklerdeki aydınlatmalı cihazların, teknoloji severler için giderek vazgeçilmez bir kültür haline geldiğini vurguladı.

Piyasadaki en çok tercih edilen oyunların ise saniye başı üretilen görüntü miktarının (FPS) yüksek olduğu ve bunları oynamak için de en az 16 gigabayt değerinde bir RAM’e (Rasgele Erişimli Bellek) sahip olunması gerektiğini söyleyen Serkan Duran, bilgisayar oyuncuları için ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

“Son çıkan oyunlar için ortalama fiyatları bin lira olan 16 gigabayt değerinde bir RAM ve kaliteli bir ekran kartı içinse en az 10 bin lira gözden çıkartılmalıdır.

Sabit diskte ise M2 ve Nvme teknolojisi, epey ileri seviyede ve oyunun okuma yazmasının hızlı olmasını sağladığı gibi oyun ile oyuncu arasındaki etkileşimde de kalitelidir diyebilirim.

Bunlara ilaveten, sadece 4 bin liraya satılan bir soğutma sistemi var. O da bilirsiniz ki, bilgisayarın ısınmasına karşı destekleyici oluyor. Bu işten keyif alanların genellikle kullandığı Ti cinsi ekran kartının ikinci el fiyatı ise tıpkı soğutma cihazı gibi en az 4 bin lira değerindedir.”