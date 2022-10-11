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    Bilgisayarların yarısı Windows 11 için hazır değil

    Yayınlanan yeni araştırma, birçok bilgisayarın hala Windows 11'i çalıştırmak için yeterli olmadığını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:57
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    Bilgisayarların yarısı Windows 11 için hazır değil

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, sistem gereksinimlerinden dolayı hala çok fazla kullanım oranına sahip değil.

    Bilgisayarların yarısı Windows 11 için hazır değil

    Windows 11'in 5 Ekim 2021'de halka sunulmaya başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Ancak yapılan yeni bir araştırma, birçok bilgisayarın hala Windows 11'i çalıştırmak için yeterli olmadığını gösteriyor.

    Veriler, sistemlerin neredeyse yüzde 50'sinin Windows 11'in gereksinimlerini karşılamadığını söylüyor.

    windows

    Windows 11 gereksinimleri karşılayan işlemcilerin oranı daha önce yüzde 57,26 olarak kayıtlara geçti.

    Bu, sistemlerin yaklaşık yüzde 43'ünün hala Windows 11’in işlemci gereksinimlerini karşılamadığını gösteriyor.


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