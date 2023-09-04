Bilim insanları, 2027 yılına kadar su altı üssü inşa edecek Bilim insanları, Galler kıyısı açıklarında 200 metre derinliğinde bir üs inşa etme planlarını açıkladı. Araştırmacılar, 28 gün boyunca burada yaşayarak bazı deneyler yapacak.

ensonhaber.com

Bir ay boyunca su altında yaşama fikri, klostrofobisi olanlar için pek de iyi bir fikir değil. Ancak eğer yeni tasarımlar dikkate alınırsa bu sadece üç yıl içinde gerçeğe dönüşebilir.

DEEP'ten bilim insanları, Galler kıyılarında, araştırmacıların tek seferde 28 güne kadar yaşayabileceği, 200 metre derinliğinde bir üs inşa etme planlarını açıkladı.

Denizin altı uzun süre boyunca incelenebilecek

Sentinel adı verilen üs, bilim insanlarına deniz yaşamının yüzde 90'ının bulunduğu tahmin edilen Epipelajik Bölge'ye genişletilmiş erişim sağlayacak.

DEEP'e göre, okyanusun bu kısmını tamamını kapsamlı bir şekilde keşfedebilmek, bilim insanlarının okyanusları gözlemleme, izleme ve anlama biçiminde büyük bir değişikliğe yol açacak.

Epipelajik Bölge, genellikle güneş ışığı bölgesi olarak anılır ve yüzeyden 200 metreye kadar uzanır.

Bilim insanları, şu anda bu bölgeyi denizaltılarla keşfedebilse de bunlar genellikle su altında yalnızca birkaç saat kalabiliyor.

Araştırmacılara bu bölgeye daha geniş erişim olanağı sağlamak için DEEP, Birleşik Krallık'ın batı kıyısı açıklarında kalıcı bir üs inşa etmeyi öneriyor.

DEEP EMEA Başkanı Steve Etherton, okyanusların dünyanın karşı karşıya olduğu nesiller arası zorlukların çoğunun merkezinde yer aldığını ve aynı zamanda henüz anlamaya bile başlamadığımız fırsatları sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

Okyanuslar, en azından aldığımız her nefesin kaynağıdır. Hava durumunu etkilerler, iklimi etkilerler, bizi etkilerler. Ancak yaşamı sürdüren bu ekosistem şaşırtıcı bir şekilde bilinmiyor.



Yenilikçi teknolojimiz sayesinde DEEP, bilim insanlarının uzun süreler boyunca derinlemesine çalışmalarına olanak tanıyacak ve biz, bu hayat veren çevreyi anlamamıza bir nebze olsun katkıda bulunacağını umuyoruz.

Bilim insanları burada yaşayacak

Bilim insanları, çerçeveye yerleşik depolama alanı ve küçük bir yan sehpa içeren tek kişilik özel yatak odalarında yaşayacaklar; banyolarında ise tuvalet ve lavabonun yanı sıra oldukça geniş bir duş olacak.

DEEP'in ilk üssü Birleşik Krallık'ın Güney Batı ve Galler kıyısı açıklarında olacak, ancak kesin konumu belirsizliğini koruyor.