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    Bilim insanları, 24 bin yıl hayatta kalan canlı keşfetti

    Rus bilim insanları, Sibirya bölgesindeki donmuş toprak tabakasında çok hücreli mikroskobik bir canlının 24 bin yıl hayatta kaldığını keşfetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:55
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    Bilim insanları, 24 bin yıl hayatta kalan canlı keşfetti

    Rusya'da bulunan Pushchino Bilimsel Araştırmalar Merkezi araştırmacıları, Sibirya bölgesinde yürüttükleri çalışmalarda topladıkları donmuş toprak numunesinde, "Bdelloid rotifer" isimli mikroskobik bir canlıya rastladı.

    Sondaj yolu ile elde edilen numunenin içerisinde donmuş halde bulunan çok hücreli organizmayı inceleyen bilim insanları, canlının yaşam fonksiyonlarının devam ettiğini tespit etti.

    24 BİN YILDIR HAYATTA

    Organizmanın yaşını belirlemek için, ileri radyo-karbon testleri uygulayan araştırmacılar, canlının 24 bin yıllık olduğunu buldu.

    Araştırma ekibinden Stas Malavin, çalışmanın çok hücreli hayvanların kriptobiyoz halinde on binlerce yıl yaşayabileceklerini ispat eden çok güçlü bir kanıt olduğunu ifade etti.

    Bdelloid rotifer

    Bilim insanları, daha önce bazı basit kurtçuk ve bitki türlerini donmuş toprak örnekleri içerisinde tespit etmiş ve donmuş halde hayatta kalabildiklerini rapor etmişti.

    Bazı basit organizmaların; aşırı sıcak, aşırı soğuk veya zehirli ortam gibi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin zor olduğu ortamlarda metabolizmalarını neredeyse duracak seviyeye getirme anlamına gelen kriptobiyoz halinde, hayatta kalmayı başardığı biliniyor.

    Bilim insanları, 24 bin yıl hayatta kalan canlı keşfetti #2

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