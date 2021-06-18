Bilim insanları 30 yıl önce donan canlıyı hayata döndürdü

Bilim insanları, 30 sene önce Antartika'da donmuş halde bulunan su ayısını tekrar hayata döndürmeyi başardı.

Tardigradlar veya su ayıları, çok küçük boyutlu olmalarına rağmen dünyadaki en dayanıklı canlı türü olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, bu canlıların bir lavın içerisinde veya uzayda bile yaşayabileceğini söylüyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 bin su ayısı göndermiş ve uzaydaki davranışlarını inceleme altına almıştı.

Okyanusun en dibindeki basıncın 6 katına ve aşırı radyasyona dayanabilen bu canlılar, insanlığı yok edebilecek bir felaketten sonra bile hayatta kalabilir.

30 YIL ÖNCE DONAN SU AYISI HAYATA DÖNDÜ

Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü, bilim insanlarının 30 yıl önce Antartika'dan topladıkları donmuş su ayısını yeniden hayata döndürdüklerini açıkladı.

Crybiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 1983 yılında Antartika'daki yosun bitkileri arasında rastlanan su ayıları, eksi 20 santigrat derecede saklandı

Mayıs 2014'te ise buzları başarıyla çözülen su ayılarından bir tanesi yeniden canlandı.

Canlandırılan tek su ayısı, iki haftanın ardından hareket edip yiyecek tüketebilir duruma geldi.

Su ayılarının daha önce 9 yılın ardından yeniden canlandırıldığı deneyler yapılmıştı. Ancak, şimdiki araştırma, bu canlıların 30 yıl boyunca donduktan sonra bile canlanabileceğini gösteriyor.

İlk kez Alman zoolog Johann August Ephraim Goeze tarafından 1773'de keşfedilen bu canlı türü, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.