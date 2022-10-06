Bilim insanları, 4 bin yıl önceki mamutları geri getirmek istiyor

ABD merkezli biyobilim ve genetik şirketi Colossal, 4 bin yıl önce yaşayan ve nesli tükenen mamutları geri getirebilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bilimsel adı Mammuthus olan mamutlar, fil familyasının nesli tükenen üyeleri arasında yer alıyor.

Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılım gösteren bu hayvanların son üyeleri, MÖ. 1700 yılında yaşadı.

Bilim insanları; 4 bin yıl önce yaşayan, iklim değişikliği ve yasa dışı avlanma nedeniyle soyu tükenen mamutları geri getirebileceklerini iddia ediyor.

CIA ve Paris Hilton finanse ediyor

ABD merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi Colossal, bu tarih öncesi devleri geri getirmek için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ünlü model Paris Hilton tarafından finanse ediliyor.

Firma, yaklaşık 20 yıl önce ulusal güvenliğe yönelik teknolojilere yatırım yapmak için kurulmuştu. Ancak firma yetkilileri, bugün soyu tükenmiş hayvanların gen düzenleme teknolojileriyle yeniden canlandırılmasıyla da ilgileniyor.

CIA uzun süredir devam eden istihbarat ve silah teknolojileri arayışına ek olarak, son zamanlarda biyoteknolojiye ve özellikle genetiğe ilgi gösteriyor.

Colossal araştırmacıları, çalışmalarında 10 yıl önce icat edilen gen düzenleme teknolojisi CRISPR'ı kullanıyor.

Bilim insanları, mamut melezlerin DNA’larını toplayarak laboratuvar ortamında embriyo üretmeye çalışacak.





Japonlar da çalışıyor

Öte yandan 2019 yılında Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan mamut fosilinden aldıkları DNA örnekleri ile mamutları klonlamaya oldukça yaklaşmıştı.

Japon bilim insanları, 28 bin yaşındaki mamut hücrelerinden olumlu biyolojik reaksiyonlar almaya başlamıştı. Bu gelişme, soyu tükenen mamutların yeniden hayata döndürülmesi ihtimalini de artırdı.