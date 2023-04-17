Bilim insanları açıkladı! Dünya'ya benzeyen gezegenlerin sayısı sanıldığından fazla ABD'li bilim insanlarına göre, Dünya'ya benzeyen öte gezegenler sanıldığı kadar nadir olmayabilir.

ensonhaber.com

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler, Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Dünya'ya benzer öte gezegenlerin sayısı az değil

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) bilim insanları, hidrojen atmosferleri ve erimiş magma okyanusları olan genç öte gezegenlerde suyun nasıl oluştuğuna dair çalışma yürüttü.

Carnegie Bilim Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, su bulunduran öte gezegenlerin daha önce düşünüldüğü kadar nadir olmayabileceğini ve dünyaya benzeyen öte gezegenlerde suyun varlığının neredeyse kesin olabileceğini gösterdi.

Kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde bulunan kayalık Süper Dünyalar hakkındaki verilere dayanan bu sonucun ardından araştırmacılar, atmosferlerinde zengin hidrojen ve magma okyanusları bulunan genç gezegenlerin belirli bileşikler ve reaksiyonlar noktasında nasıl materyal değiş tokuşunda bulunduğuna dair matematiksel modeller geliştirdi.

UCLA profesörü Ed Young liderliğindeki ekip, hidrojenin sıvı ve sıcak magmada çözünerek oksijenle etkileşimi sonucu su ürettiğini buldu.

Araştırmacılar, bu koşulların Dünya benzeri dış gezegenlerde yaygın olduğunu düşündüğünden, bunun üzerlerindeki suyun da yaygın olacağı anlamına geldiği çıkarımına ulaştı.

Bilim insanları bu durumda Dünya'ya benzeyen öte gezegenlerin sanıldığından fazla olduğu sonucuna vardı.