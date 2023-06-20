Bilim insanları araştırdı: Gündüz uykusu yaşlanmayı geciktiriyor Gündüzleri uyuklayanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi; bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.

University College London'da görevli bilim insanları, düzenli olarak biraz uyumak için zaman bulmanın beynimiz için iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük kalmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

NTV'nin haberine göre, gündüzleri uyuyanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi; bu da yaşlanmanın 3-6 yıl gecikmesi demek oluyor.

Uyku süresi yarım saatten az olmalı

Öte yandan bilim insanları, uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor.

Gündüzleri uyumanın, kilo vermek ya da spor yapmaktan çok daha kolay bir yöntem olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.