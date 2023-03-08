Bilim insanları, arıların bulmaca çözmeyi öğrendiğini ortaya çıkardı Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaban arılarının daha deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğrendiği tespit edildi.

İngiltere'deki Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, "sosyal öğrenmenin" yaban arılarının davranışları üzerindeki etkisini araştırdı.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaban arılarının (bombus arıları) daha deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğrendiği ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında bilim insanları, şeker çözeltisine erişmek için döndürülerek açılabilen kapaklı bir yapboz kutusu yaptı.

Kapak, üzerindeki kırmızı plakaya basılarak saat yönünde, mavi plakaya basıldığında saat yönünün tersine döndürülerek açılıyor.

Çözümü diğer arılara aktarıyorlar

Kutuyu açmaları için bilim insanlarınca eğitilen arıların, daha sonra ödüle ulaşmanın yolunu kolonilerindeki diğer arılara aktardığı gözlendi.

Deneyimli arıları izleyerek ödüle ulaşmayı başaran diğer arıların, kutunun diğer plakaya bastıklarında da açıldığını keşfetmelerine rağmen, gözlemledikleri yöntemi daha çok kullandıkları görüldü.

Araştırmayı yöneten Dr. Alice Bridges, deneyimlerinin, primatlar ve kuşlarda görülene benzer biçimde, yaban arılarında da davranışsal "eğilimin" yayıldığını ve sürdürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde Duyusal ve Davranışsal Ekoloji Profesörü ve 'Arının Zihni' kitabının yazarı Profesör Lars Chittka şunları söyledi: