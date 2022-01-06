Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; balıkların, özel olarak tasarlanmış araçları ödül için hedefe götürmeyi başardığını açıkladı.

İsrailli bilim insanları, akvaryum balıklarının kuru arazide gezebilmesi için yeni bir yöntem geliştirdi.

Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Japon balıklarına tekerlekli bir gövde üzerine oturttukları bir akvaryumdan oluşan, özel olarak tasarlanmış bir aracı kullanmayı öğretti.

Söz konusu araç, akvaryumun içindeki balıklarla aynı yönde hareket edecek şekilde tasarlandı ve kameralarla donatıldı.

Bilim insanları, balıklara araba sürmeyi öğretti - VİDEO

BALIKLAR EĞİTİLDİ

Önce küçük bir odada, sonra da açık alanda yapılan deneylerde 6 balık, akvaryumun dışındaki bir yiyecek ödülüne doğru yollarını bulmayı öğrendi.

Eğitimin sonunda balıklar, akvaryumun içinden de görülebilen, yem şeklindeki küçük bir ödüle ulaşmak üzere hareket etmeyi ve aracı hedeflenen bölgeye doğru sürmeyi başardı.

Bulgular Japon balıklarının, içinde bulundukları su kütlesinin dışında bile mükemmel bir yön duygusuna sahip olduğunu gösterdi.



