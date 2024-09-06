Bilim insanları, beyindeki kanamaları tedavi etmek için vücudumuza küçük robot sürüleri enjekte edecek Uzaktan sürü halinde yönlendirilebilen nano ölçekli robotlar geliştirildi. Araştırmacılar, beyindeki kanamaları tedavi etmek için vücudumuza bu robot sürülerinin enjekte edilebileceğini söylüyor .

Haber Merkezi

Uzmanlar, minik manyetik robot ordularının beyindeki kanamaları tedavi edebileceğini ve 'tıbbın yeni ufuklarını açabileceğini' buldu.

Araştırmacılar , her biri kırmızı kan hücresinin yaklaşık 20'de 1'i büyüklüğünde olan ve bir sürü halinde uzaktan yönlendirilebilen nano ölçekli robotlar geliştirdi.

Bu sayede, dünya çapında her yıl yaklaşık yarım milyon ölüme neden olan beyin anevrizmalarının hassas ve düşük riskli bir şekilde tedavi edilebilmesi umuluyor.

Beyin atardamarında kanla dolu bir çıkıntı oluşması ve yırtılarak ölümcül kanamalara yol açabilmesi nedeniyle oluşan bu durum, aynı zamanda felce ve sakatlığa da yol açabiliyor.

NANO-ROBOTLAR GELİŞTİRİLDİ

Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Okulu'nun başkanlığındaki ekip , anevrizma ve tavşan modelleri kullanarak laboratuvar testleri gerçekleştirdi.

Ekip, kan pıhtılaştırıcı ilaçlardan oluşan ve belirli sıcaklıklarda eriyecek şekilde tasarlanmış bir kaplamayla kaplanmış manyetik nano-robotlar geliştirdi.

Birkaç yüz milyar bot bir atardamara enjekte edildi, ardından mıknatıslar ve tıbbi görüntüleme kullanılarak anevrizma bölgesine uzaktan yönlendirildi.

Araştırmacılar, yüzücüler pozisyona getirildikten sonra mıknatıslar kullanarak onları bir araya topladılar ve kaplamalarının erime noktasına kadar ısıttılar.

Böylece ilaç, beyindeki kanamayı önleyebileceği veya durdurabileceği yere tam olarak bırakıldı.

Ekip, çalışmanın, insan vücudunda karmaşık görevleri minimal invaziv bir şekilde yerine getirmek üzere uzaktan kumandalı minik robotların kullanılabileceği bir geleceğe işaret ettiğini söyledi. Bunlara hedefli ilaç iletimi ve hatta organ onarımı da dahil olabilir.

"GELENEKSEL TEDAVİLERE GÖRE DAHA AZ RİSKLİ"

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Qi Zhou, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nano-robotlar tıpta yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor. Bu sayede geleneksel tedavilere göre daha az riskle cerrahi onarımlar gerçekleştirebiliyor ve vücudun ulaşılması zor bölgelerine hassas bir şekilde ilaç verebiliyoruz.

Araştırmacılar, çalışmanın nano-botların ilaçları kan dolaşımına sızma riski olmadan belirli yerlere taşıma potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun teknolojinin güvenliği ve verimliliği açısından önemli bir test olduğunu söyledi.

Ayrıca nano-botların beyin anevrizmalarının tedavisinde kullanılan bobin veya stent gibi implantlara olan ihtiyacı azaltabileceği söyleniyor.

Bu da implantların vücut tarafından reddedilme riskini azaltacak ve kanamaya ve mide sorunlarına yol açabilen kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlara olan bağımlılığın önüne geçecek.