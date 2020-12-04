Bilim insanları: Canlılar Mars'ın yüzeyinde değil altında yaşadı

Bilim insanları, gezegen koşulları nedeniyle Mars yüzeyinin altında tek hücreli organizmaların yaşamasının mümkün olabileceğini söylüyor.

Yıllardır araştırmalarına devam eden bilim insanları, Dünya dışı yaşamı henüz bulabilmiş değil. Son zamanlarda NASA ve SpaceX gibi şirketler ise Mars'a insan göndererek gezegeni incelemenin peşinde.

ABD’deki Rutgers Üniversitesi’nden bilim insanları, Mars'taki yaşam olasılıklarını ve ilk nerede ortaya çıkabileceğini hesaplamak için bilgisayar simülasyonlarından yararlandı.

UZAYLI CANLILAR YER ALTINDA OLABİLİR

Bilim insanları, yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars’ta, jeotermal ısıtmayla yeryüzünde bulunan kalın buzların erimesi sonucunda kilometrelerce derinliklerde sıvı su birikmiş olabileceğini, bu durumun kızıl gezegenin yüzeyinin altında tek hücreli organizmaların yaşamasını mümkün kılabileceğini söyledi.





Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, söz konusu dönemde gezegenin derinliklerinde, yüzeydeki kalın buz tabakalarını eritip yer altında yaşamın gelişmesine izin verebilecek jeotermal faaliyetler bulunduğunu gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Ojha, “Yani yer altı, Mars’taki en uzun ömürlü yaşanabilir ortamı sunabilir.” dedi.

Gelecekte Mars'a insanlı görevlerin başlamasıyla, kızıl gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek. Bu nedenle Mars'ın sırlarını ortaya çıkarabilmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.

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