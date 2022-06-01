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    Bilim insanları, dünyanın en büyük bitkisini keşfetti

    Dünyanın bilinen en büyük bitkisi Avustralya kıyılarında keşfedildi. Tek bir tohumdan yayıldığına inanılan bitki, 20 futbol sahası büyüklüğünde.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:07
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    Bilim insanları, dünyanın en büyük bitkisini keşfetti

    Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni yaptıkları araştırma sonucunda oldukça ilginç bir tespitte bulundu.

    Bilim insanları, genetik testleri kullanarak Batı Avustralya'da büyük bir su altı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu çayırın, en az 4 bin 500 yılda tek bir tohumdan yayıldığına inanılıyor.

    Avustralya kıyılarında yaygın olarak bulunan türlerin genetik çeşitliliğini anlamak için yola araştırmacılar, Perth'in yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki Shark Bay'de bu çayırı keşfetti.

    bitki

    Araştırmacılar, körfez boyunca örnekler topladı ve her bir örnekten bir "parmak izi" oluşturmak için 18 bin genetik işaretçiyi inceledi.

    Çayırı kaç bitkinin oluşturduğunu keşfetmeyi amaçlayan ekip, tek bir bitki olduğunu gördü.

    "Dünyanın en büyük bitkisi"

    Çalışmanın baş yazarı Jane Edgeloe, "Cevap bizi şaşırttı. Sadece bir bitki Shark Bay'de 180 km'den fazla genişleyerek onu dünyadaki bilinen en büyük bitki haline getirdi." dedi.

    bitki


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