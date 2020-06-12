Bilim insanları Einstein’ın teorisini uzayda doğruladı

Bilim insanları, Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nin önemli kabullerinden biri olan eşdeğerlilik ilkesinin tarihteki en kesin doğrulamasını yaptı.

Serbest düşüşün evrenselliği prensibine göre, aynı yer çekimi alanında düşmekte olan iki cisim, bileşimlerinden ve kütlelerinden bağımsız olarak aynı ivmeyi kazanır.

Bu prensibin geçerliliğe sahip olup olmadığını öğrenmek isteyen Galileo, Pisa kulesinden farklı kütlelere sahip iki cismi bırakmış ve her iki cisim de yer aynı anda ulaşmıştı.

Prensip aynı zamanda Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nin de kalbinde yer alıyor. Ancak son zamanlarda Genel Görelilik’le kuantum mekaniği arasındaki bazı tutarsızlıklar, bazı fizikçileri Genel Görelilik’in yer çekimi için nihai teori olmayabileceğini düşünmeye itmişti.

BİLİM İNSANLARI KANITLADI

Bilim insanları, Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nin önemli kabullerinden biri olan eşdeğerlilik ilkesinin tarihteki en kesin doğrulamasını yaptı.

Yeni araştırma, bu eşdeğerliliğin nötron yıldızları gibi güçlü öz yerçekimi barındıran gök cisimlerinde de geçerli olduğunu gösterdi.

Fransa’daki Nançay Radyo Teleskobu’nu kullanan araştırmacılar, nötron yıldızlarının bir türü olan pulsarların gönderdiği radyo dalgalarını yüksek hassasiyetle ölçtü ve Einstein’in yerçekimi teorisinin aşırı koşullar bulunan gök cisimlerinde geçerli olup olmadığını test etti.

Ekip, “PSR J0337+1715” isimli pulsardan gelen sinyalleri analiz etti. Sinyalleri gözlemleyen araştırmacılar, daha düşük yerçekimsel alana sahip iki beyaz cüce yıldızın pulsarın yörüngesinde bulunduğunu gördü.

Manchester Üniversitesi’nden Dr. Guillaume Voisin, "Bu üçlü sistemin özgün düzeninde Dünya-Ay-Güneş sisteminde olduğu gibi diğer iki yıldızın ‘düşmekte olduğu’ ikinci bir yıldız vardı.

Bu da Galileo’nun Pisa Kulesi’ndeki ünlü deneyinin yıldız ölçeğindeki dengini gerçekleştirmeye olanak sağladı." dedi.

İki beyaz cücelerden biri, 7 milyon kilometre uzaktaki pulsarın etrafındaki bir turunu sadece 1.6 günde tamamlıyor.

Bu ikili yıldız sistemi, yörüngesinde Güneş’in yüzde 40’ı kütleye sahip ikinci bir sistemi tutuyor.

Bu da birbirlerinin yörüngesinde olan Dünya ve Ay sisteminin aynı zamanda Güneş’in yörüngesinde olmasına benzetilebilir.

Bu sonuç neredeyse kesin biçimde, eşdeğerlik ilkesinin tüm evrende geçerli olduğunu gösterdi.