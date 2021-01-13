Bilim insanları: Empati kurabilen ilk robotları geliştirdik

Bilim insanları, şimdiye kadar aşılması zor olan bir seviyeyi geçerek empati kurabilen ilk robotu geliştirdiklerini iddia ediyor.

Yapay zeka destekli robotik teknolojiler, son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkmaya başladı. Her ne kadar bu teknoloji günümüzde oldukça gelişse de daha alınması gereken çok yol var.

Daha önce başkalarının duygu ve düşüncelerinin farkına varma ve deneyimleme eylemi, en zeki ve gelişmiş robotların bile ulaşamayacağı bir noktada kabul ediliyordu. Ancak yeni gelişmeler bu fikri çürütebilir.

EMPATİ KURABİLEN ROBOT GELİŞTİRİLDİ

New York'taki Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şimdiye kadar aşılması zor olan bir seviyeyi geçerek empati kurabilen robot geliştirdiklerini söylüyor. Robottaki empati unsurlarını gözlemlediklerini söyleyen uzmanlar, testlere devam ediyor.

Araştırmacılara göre, geliştirilen robotlar uzun süredir birbirini tanıyan bir çift gibi birbirlerinin hareketlerini ve adımlarını tahmin edebiliyor.





DENEY AŞAMALARI

Araştırmacılar bir robotu, küçük bir oyun parkuruna koydu ve görebildiği en yakın yeşil daireyi aramaya ve ona doğru hareket etmeye programladı.

Daha sonra ise birinci robotu gözlemlemek için kenara ikinci bir robot daha yerleştirildi. Gözlemci robot, ortağının iki saat boyunca ortalıkta oynamasını izledikten sonra, gelecekteki hareketlerinin yüzde 98'ini doğru bir şekilde tahmin etmeye başladı.

Örneğin bazen yeşil daireyi bir engel nedeniyle göremeyen ilk robot, bu durumda görebildiği en yakın diğer yeşil daireye doğru hareket etti.

Bu tür durumlarda, tüm yeşil daireleri görüş alanına alan gözlemci robot "kendisini diğer robotun yerine koyabildi" ve hangi yeşil çemberin diğer robota en yakın görüneceğini ve bunun karşısında nasıl hareket edeceğini doğru tahmin etti.

Columbia Üniversitesi'nden Boyuan Chen, "Robotların dünyayı başka bir robotun bakış açısından nasıl görebileceğini anlamaya başlıyoruz." diyerek bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Bilim insanları, şimdi robotları daha da geliştirmek için testlerine devam ediyor.