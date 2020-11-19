Bilim insanları erken fark edemedi: Göktaşı Dünya'ya teğet geçti

Gök bilimciler, 5 ila 10 metre çapındaki göktaşını gezegenimize teğet geçtikten 15 saat sonra saptayabildi.

Geçtiğimiz haftalarda, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini belirten NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını duyurmuştu.

Peki olası bir göktaşı çarpmasından önce, erken tespit yapılabilir mi? Aslında bu sorunun cevabı, göktaşının büyüklüğüne göre değişebiliyor. Oldukça büyük gök cisimleri, genellikle erkenden tespit edilirken, küçük cisimler çoğunlukla gözden kaçabiliyor.

BİLİM İNSANLARI, YENİ GÖKTAŞINI ERKEN TESPİT EDEMEDİ

Buna benzer bir örnek 13 Kasım'da yaşandı. Çapının maksimum 10 metre olduğu düşünülen bir göktaşı, gezegenimizin yalnızca 400 kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

Bilim insanları söz konusu göktaşını gezegenimizi teğet geçtikten saatler sonra saptayabildi.

Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı, göktaşını 14 Kasım'da tespit edebildi.

Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.

Bilim insanlarına göre, göktaşının bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Ancak NASA, Güneş ve diğer gezegenlerin çekim kuvveti nedeniyle uzay kayalarının Dünya'ya çarpma ihtimalinin oldukça az olduğunu söylüyor.

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