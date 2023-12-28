Bilim insanları evrenin başlangıcını bulmak istiyor: 1 milyon galaksi incelendi Evrenin nasıl başladığını bulmak için bir milyon galaksiyi inceleyen araştırmacılar yeni bulgulara ulaştı.

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Bilim insanları, evrenin başlangıcını bulmak için bir milyon galaksiyi inceleyen bir araştırmaya imza attı.

Araştırma sonucunda, evrenin erken dönemlerinde var olan ve tüm evrenin oluşumuna neden olduğu düşünülen başlangıç dalgalanmalarının istatistiksel özellikleri elde edildi.

Araştırma, dünyanın en büyük galaksi araştırması olan Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın (SDSS) yardımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, SDSS'nin verilerini kullanarak, evrenin 13,8 milyar yıl önceki durumunu simüle etti.

Simüle edilen evrendeki galaksilerin dağılımını ve şeklini inceleyen araştırmacılar, başlangıç dalgalanmalarının evrenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, hesaplamalar sonucunda, iki galaksinin birbirinden 100 milyon ışık yılı uzaklıkta hizalandığını tespit etti.

Bu bulgu, başlangıç dalgalanmalarının, evrenin genişlemesi ve galaksi oluşumu gibi önemli süreçlerde etkili olduğunu gösteriyor.

Uzak galaksilerin ilişkisi ortaya çıktı

Elde edilen bu sonuç, birbirinden bağımsız görünen ve nedensel olarak alakasız olan uzak galaksiler arasında ilişki bulunduğunu gösterdi.

Bu ilişkileri detaylı şekilde inceleyen araştırmacılar, bunların evrenin genişlemesi teorisiyle de uyumlu olduğunu aktardı.