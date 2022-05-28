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    Bilim insanları, güneş pilinde verimlilik rekoru kırdı

    Araştırmacılar gerçek dünya koşullarından yararlanarak güneş pili verimliliğinde dünya rekoru kırdıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 10:53
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    Bilim insanları, güneş pilinde verimlilik rekoru kırdı

    İklim değişikliği ve küresel ısınma, temiz enerjiye olan ihtiyacı daha da artırdı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.

    ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan (NREL) bir ekip, yenilikçi bir "kuantum kuyusu" güneş pili biçimini kullanarak yüzde 39,5 verimlilik oranına ulaşarak rekor kırdı.

    Teknoloji, Güneş'in fotonlarından enerji kazanan elektronların yakalanma kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için malzemelerin yüzlerce katman halinde istiflenmesiyle çalışıyor.

    Kullanım oranı genişliyor

    Bu teknoloji karmaşık geliştirme süreci ve maliyeti nedeniyle şimdiye kadar özel uygulamalarla sınırlı kalmıştı. Ancak araştırmacılar yeni tasarımın kullanılabileceği durumların çok daha fazla olduğunu söylüyor.

    Yüksek üretim maliyetinin üstesinden gelmeyi amaçlayan yeni teknolojide araştırmacılar, şu anda güneş enerjisi hücrelerini daha ekonomik hale getirmeye çalışıyor.

    Termodinamik yasaları yüzde 100 verimlilik oranının imkansız olduğu anlamına gelse de araştırma ekibinden Dr. Ryan France, bu tür bir tasarımla yüzde 50 verimliliğe ulaşmanın aslında mümkün olduğunu söylüyor.

    Bilim insanları, güneş pilinde verimlilik rekoru kırdı #1


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