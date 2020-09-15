Bilim insanları, insan vücudunun Google Haritalar sürümünü hazırlamaya çalışıyor

Uluslararası bir bilim insanı grubu tarafından geliştirilen proje HuBMAP, kullanıcıların insan vücudunu hücresel düzeyde keşfetmelerine olanak sağlayacak.

Yetişkin bir insanın vücudu çıplak gözle görülemeyen trilyonlarca hücreden oluşur. Modern bilim, bu hücrelerin nasıl etkileşime girdiğine dair gizemlerin birçoğunu ortaya çıkarsa da hala keşfedilmemiş çok şey var.

Bir grup bilim insanı, herkesin insan vücudunu detaylı olarak keşfetmesi için, tıpkı Google Haritalar gibi vücudumuzu dijital ortama aktarmaya karar verdi.

İNSAN VÜCUDUNUN GOOGLE HARİTALAR'I OLACAK

İnsan Biyomoleküler Atlas Programı veya kısaca HuBMAP olarak adlandırılan proje, vücudumuzdaki hücrelerin dokulara ve organlara nasıl bağlandığını ve iç organların etkileşimini inanılmaz derecede detaylı bir şekilde gösterecek.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Bilişim Bölümü'nde misafir profesör olan Jonathan Silverstein, "İnsan vücudunu genel olarak haritalandırmak oldukça zor. Çünkü şu anda farklı hastalıkları ele almak için yeteri kadar veriye sahip değiliz." dedi.





HuBMAP, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan 18 araştırma ekibinden oluşuyor. Araştırmacılar, insan vücudunu haritalandırmak için, donörlerin farklı bölgelerinden kan örnekleri topluyor.

Bu örnekler daha sonra, insan vücudunun 3 boyutlu haritasını oluşturabilmek için dijital olarak birbirine bağlanıyor.

İLK VERİLER YAYINLANDI

Bilim insanları, HuBMAP projesinin ilk verilerini bu hafta başında herkese açık bir şekilde yayınladı. Verilere baktığımızda şu anda projede 33 donörden 315 örnek toplandığı görülüyor.

(Verilere ulaşmak için HuBMap web sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

Profesör Silverstein, "Normal hücreleri farklı hastalık koşullarıyla karşılaştırmak ve çeşitli hastalıkları tedavi etmek için bu proje oldukça yararlı olacak.

Kariyerim boyunca birçok projeye imza attım. Ancak HuBMAP, bu projelerden en heyecan verici olanı. Çünkü bu projenin fayda sağlayacağı şeylerin sayısı çok fazla." diyerek sözlerini tamamladı.