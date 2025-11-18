Bilim insanları, kana enjekte edilebilen beyin çipleri geliştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MIT liderliğindeki bir araştırma ekibi, Elon Musk'ın Neuralink projesine alternatif olabilecek invaziv olmayan yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

"Circulatronics" adı verilen bu sistem, kafatasını açmaya gerek kalmadan beyne ulaşabilen kablosuz bir tedavi platformu sunuyor.

KAN DOLAŞIMI İLE HEDEFE ULAŞIYOR

Wellesley College ve Harvard Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen teknoloji, hücre altı boyutundaki kablosuz elektronik cihazların (SWED) kan dolaşımına enjekte edilmesi prensibine dayanıyor.

Bu cihazlar, canlı bağışıklık hücreleriyle birleşerek bir tür sibernetik organizma oluşturuyor ve beyindeki iltihaplı bölgelere doğal kan akışıyla taşınıyor.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Hedef bölgeye ulaşan cihazlar, elektriksel modülasyon sağlayarak Alzheimer, felç, beyin tümörü ve omurilik yaralanmaları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor.

Ekip, bu teknolojiyi bir kemirgen beyninde başarıyla test ettiğini ve kablosuz kontrol sağladığını açıkladı.

İNSANLI DENEYLER İÇİN SÜRE GEREKİYOR

Uzmanlar, klinik deneylerin başlamasının yaklaşık üç yıl sürebileceğini belirtirken bu yöntemin zorlu ve riskli cerrahi operasyonlara bir alternatif olabileceğini umuyor.

Çalışmanın baş yazarı Deblina Sarkar, teknolojinin sadece beyinle sınırlı kalmayıp gelecekte vücudun diğer bölgelerine de uygulanabileceğini vurguladı.