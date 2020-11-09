Bilim insanları, kulak kirinden stres ölçebilen bir yöntem geliştirdi

Bilim insanları, kulak kirinin insanların stres ve depresyon seviyelerini ölçmek için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

İngiltere'deki Bilişsel Nörobilim Enstitüsü'nden baş araştırmacı Dr. Andres Herane-Vives ve ekip arkadaşları, kulak kirinden stres ölçümü yapabilen yeni bir cihaz geliştirdi.

Kulak çubuklarına çok benzeyen cihaz kulaktan kir örneği aldıktan sonra laboratuvara gönderilerek, burada stres hormonu kortizol için test ediliyor.

Bilim insanları, evde klinik gözetim olmadan yapılabilen yeni testin, şeker seviyelerini ölçmede, diyabeti ve hatta bir ihtimalle koronavirüs antikorlarını izlemede de faydalı olabileceğini düşünüyor.

Hormonu ölçmede kullanılan en yaygın teknik saçtan örnek almak. Ancak bu, kulak kiri yöntemine kıyasla daha fazla zaman alıyor ve daha pahalıya mal oluyor. Ayrıca genelde kortizoldeki kısa süreli dalgalanmalardan daha fazla etkileniyor.

Kulak kiri örnekleme cihazı, kulak çubuğuna benziyor ama kulağın çok içine girmesini ve hasara neden olmasını önleyen bir fren de bulunduruyor.

Cihazın ucu, bir solüsyona batırılan organik materyalden yapılmış bir süngerle kaplanıyor.

HIZLI VE UCUZ

Bilim insanları, kulak kiri örneklerinin kortizol açısından saç örneklerine kıyasla daha verimli olduğunu ve kulak temizleme tekniğinin hem en hızlı hem de potansiyel olarak en ucuz yöntem olduğunu söylüyor.

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